Con le nuove regole anti coronavirus addio alle carte da gioco

Napoli – Purtroppo la nuova ordinanza del Governatore Vincenzo De Luca, la n°52/2020, se da una parte consente la riapertura dei circoli ricreativi, dall’altra contiene una disposizione che infrangerà i cuori di anziani e giovani, non si potrà più giocare a carte. In sostanza l’ordinanza recita: è fatto divieto dell’utilizzo di strumenti di gioco per il quali non è possibile una disinfezione ad ogni turno. Addio dunque alla briscola, al tressette, all’asso piglia tutto, al sette e mezzo, ma anche al poker, al bridge etc Insomma un vero “disastro”. Questo virus oltre a toglierci l’aria sta danneggiando tutta la nostra socialità.

di Luigi De Rosa