Commissario Fondazione Ravello in città: continua la progettazione degli eventi

Continua la progettazione di eventi che caratterizzeranno la kermesse della Fondazione Ravello. Il commissario della Fondazione, l’avvocato Almerina Bove, è attualmente in città, probabilmente per definire alcuni dettagli in merito ad un’edizione che sarà assolutamente particolare, segnerà il ritorno alla normalità (ci auguriamo).

All’avvocato spetterà la responsabilità di ridisegnare tutto il cartellone dell’edizione, con l’obiettivo di protrarre il festival nel periodo autunnale e natalizio.

Domenica 10 maggio si è svolta una seduta straordinaria del Consiglio di Indirizzo della Fondazione, richiesta dal Commissario stesso, per avviare con somma urgenza le azioni necessarie per la quanto mai indispensabile ripartenza delle attività culturali e sociali della Fondazione a favore del territorio.

Tra i vari punti presi in esame durante l’incontro telematico, anche lo stanziamento di circa 350 mila euro per la ristrutturazione esterna dell’edificio e per la messa in sicurezza degli impianti di climatizzazione e ventilazione esistenti che dovranno rispettare il protocollo per la riduzione del rischio da diffusione del SARS-CoV2-19.