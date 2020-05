I collegamenti via mare riprendono. NLG presenta i piani di navigazione

La NLG-Navigazione Libera del Golfo, sta approntando speciali piani tariffari rivolti soprattutto alle famiglie per agevolare la clientela dopo il forzato fermo delle attività economiche durante la quarantena.

La NLG ribadisce inoltre che per accedere ai propri mezzi è obbligatorio indossare mascherine mentre è fortemente raccomandato anche l’uso di guanti al fine di ridurre al minimo i rischi di contagio da Coronavirus.

Sempre in quest’ottica, le navi della NLG imbarcheranno meno passeggeri del consentito, circa il 50% della stazza totale, in modo da garantire la distanza minima di sicurezza tra una persona e l’altra. Il personale di bordo invece, oltre a indossare i dispositivi di protezione personali, ovvero guanti e mascherine, provvede a sanificare i mezzi dopo ogni corsa.

Nel frattempo la NLG continua i collegamenti informa assolutamente ridotta per ottemperare alle disposizioni di Legge emanati dal Governo, dalla Regione e dal Comune di Capri, disposizioni che vietano espressamente lo sbarco nell’isola se non per comprovati motivi lavorativi (personale medico, delle forze dell’ordine, della pubblica amministrazione, di aziende pubbliche etc.), di salute o altre necessità urgenti.