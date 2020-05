Claudio Amendola oggi torna con “Nero a metà” “Il 10 dicembre 1996 avevo un biglietto aereo da Roma per Londra, ma vicino al gate per andare in Inghilterra c’era quello per Madrid. E io sono andato a Madrid”, racconta Claudio Amendola, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me su Rai1. “Dovevo presenziare alla prima mondiale di ‘Nostromo’, una produzione BBC e RAI molto importante di cui ero il protagonista. Era una grandissima occasione perché ero atteso dai vertici della BBC, giornalisti e testate importanti. Ma a Madrid c’era Francesca. Credo che fossimo ancora ‘clandestini’ in quel momento. Lei sapeva che io ero in partenza per Londra, e invece poi sono arrivato al residence e ho bussato alla sua porta. Non sono stato molto professionale, lo ammetto, però insomma…Ci avevo preso!”, ha concluso l’attore che oggi in prima serata tornerà su Rai1 con la fiction “Nero a metà”.