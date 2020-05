Circumvesuviana, il nuovo orario estivo anticovid sulla tratta Napoli-Sorrento

Si parte il 2, prima giornata del mese di giugno segnata in rosso, cioè festiva. Poi si prosegue per tutti i fine settimana, con la speranza che i nuovi orari possano servire a scoraggiare l’invasione di ragazzini e, in generale, villeggianti occasionali verso la costiera sorrentina. Pertanto stop ai treni della Circumvesuviana verso Sorrento e le altre mete balneari dalle 11:30 alle 16 e niente fermate in alcune stazioni a rischio assembramento.Si punta così a garantire il distanziamento nei vagoni e sulle banchine per evitare i rischi di contagio da Coronavirus visto che, allo stato attuale, può salire sui treni soltanto il 25% del totale consentito di passeggeri. Estate Sicura, quindi, prevede il sabato, la domenica e nelle giornate festive percorsi frazionati e corse dirette da Napoli verso la penisola sorrentina con la limitazione dei punti di fermata intermedi, ma solo nelle fasce orarie dove solitamente è più alto il numero di passeggeri.

Il calendario è piuttosto articolato. Dalle 6 fino alle 9:30, i treni da Napoli in direzione Sorrento effettueranno servizio viaggiatori esclusivamente nelle fermate di Napoli Porta Nolana, Napoli Garibaldi, San Giorgio a Cremano, Portici Via Libertà, Ercolano Scavi, Torre del Greco e tutte quelle comprese tra Castellammare di Stabia e Sorrento. Verranno saltate, dunque, stazioni come Barra, San Giovanni e Torre Annunziata.

Dalle 9:30 alle 11:30 i treni da Napoli in direzione Sorrento effettueranno la prima fermata direttamente a Torre Annunziata, per poi fare tutte le altre fermate fino a Sorrento. In pratica in questa fascia oraria verranno favoriti gli spostamenti interni al territorio più vicino alla costiera.

Dalle 11:30 alle 16, invece, tutti i treni in direzione Sorrento effettueranno regolare servizio viaggiatori esclusivamente tra Napoli e Castellammare di Stabia. In Costiera, dunque, in questa finestra di orario non sarà possibile arrivare con i treni della Circumvesuviana.

A partire dalle 16, infine, non ci sono limitazioni: i treni da Napoli in direzione Sorrento effettueranno tutte le fermate. Nessun problema per il percorso inverso: da inizio a fine giornata, i treni da Sorrento in direzione Napoli effettueranno regolare servizio.“Si tratta di una prima sperimentazione, verranno monitorati costantemente i risultati del servizio e l’evoluzione delle misure di sicurezza nazionali e regionali in materia di covid per apportare i necessari correttivi”, spiegano dall’Eav. Ora bisognerà vedere se si otterranno i risultati sperati.