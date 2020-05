Circum, fermate cancellate per il treno da Napoli a Sorrento: “Eav mediocre ed incapace”

Il sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino, ha manifestato tutto il dissenso dopo la notizia della cancellazione di diverse fermate da parte dell’EAV per il treno che collega Napoli e Sorrento.

“È con immane stupore che apprendiamo che questa estate la Circumvesuviana vuole cancellare Castellammare dalla propria linea. Una decisione che, se attuata, confermerebbe anche la cecità, la mediocrità e l’incapacità gestionale di una dirigenza che fa acqua da tutte le parti”.

Un messaggio chiaro e diretto alla dirigenza Eav: “Per ridurre i rischi di assembramenti ed evitare resse starebbe pensando di saltare completamente le fermate stabiesi nei fine settimana estivi. Non ci stupiamo che non abbiano pensato di partorire altro, Eav ha dimostrato più volte di non essere in grado di guardare al di là del proprio naso e di qualche orticello in penisola”.

Queste le parole, invece, dei sindaci di Torre Del Greco, Giovanni Palomba e Torre Annunziata, Vincenzo Ascione: “Non vogliono i miei concittadini? Me li tengo per me e favorirò il commercio cittadino. Noi abbiamo mare balneabile e spiagge bellissime questa misura mi aiuterà a tenere i torresi all’interno del comune”.

“Non si può utilizzare un servizio pubblico in maniera privatistica. Io propongo a Eav di limitare l’accesso ai treni solo a chi esibisce prenotazioni. Il problema dell’affollamento delle spiagge sarà anche nostro e non far arrivare persone che non possono accedere sulle spiagge sarebbe un ottimo modo per differenziare. Per fare questo c’è bisogno di servizi di controllo nelle stazioni e a bordo dei treni”.