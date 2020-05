Nel pomeriggio di oggi, in diretta con noi di Positanonews abbiamo avuto come ospite Silvestro Marino, fondatore della Sly Production e proprietario del Multicinema Duel Village. Affermato nel campo della produzione cinematografica, Marino ha parlato della precaria situazione in cui versa il settore cinematografico in questo particolare momento di emergenza. Ha sottolineato l’assenza dello Stato e delle Istituzioni che non hanno garantito alcun sostegno economico, come è avvenuto in Francia e in Germania, agli operatori nel settore e di come la ripresa, se ci sarà, avverrà in maniera lenta. In conclusione ha auspicato che la gente possa ritornare ad avere la curiosità e l’amore per la cultura nelle sue varie espressioni.