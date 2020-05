Cilento, il sole è delizioso, la pioggia è rinfrescante

Gite in campagna. Si fanno più volentieri di mattina, il consiglio è tratto dal fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. Il vento ci fortifica, la neve è inebriante, non esiste il brutto tempo, solo forme diverse di bel tempo: modello meteo dello scrittore inglese John Ruskin. Alzare i tacchi! zaino pieno, con pane, tonno, formaggio, acqua, limone.

♥️Cilento, percorso trekking, nord walking, con partenza dal fondo oleario Foglie e Ciuffo D’Apice Perdifumo e arrivo a p.zza Scipione Landufo di Cosentini, paese su di una collina nel comune di Montecorice, primo tratto sul Sentiero Farzati, poi la Sp94.. dopo quattro chilometri, svolta sul sentiero Montanari-Molinara, conosciuta dagli ambientalisti come la collina incantata, per il panorama, arrivo, Cosentini, il ritorno, sulla stessa strada, in tutto un 16 chilometri, abbastanza impegnativi.

Parliamo adesso di quanto tempo impiega un buon camminatore;

la prima parte, salita, il tratto sentiero Farzati- innesto sp94, sui 6 minuti e 30 secondi, in due ore e mezza, l’intero percorso.

Giovanni Farzati