Ci Siamo: Traghetti in partenza!

E’ ufficiale la ripartenza delle vie del mare che collegheranno le località della Penisola sorrentina e Costiera amalfitana con le Isole di Capri ed Ischia.

Da alcuni giorni infatti la compagnia Alicost ha comunicato la ripresa dei collegamenti tra Amalfi e Capri, nonché il VolaViaMare a partire dal 1°luglio tra i Golfi di Napoli e Salerno.

Il 13 giugno invece è la data di ripartenza indicata dalla Travelmar, che gestisce le tratte Positano – Amalfi – Salerno e, a breve, saranno comunicate precise informazioni in merito alle regole di sicurezza da adottare, con l’abilitazione dell’acquisto dei biglietti online.

Di poche ore fa, inoltre, è la comunicazione ufficiale della compagnia Alilauro Gru.So.N, che effettua le tratte Sorrento – Positano – Amalfi e viceversa, che inizieranno il prossimo lunedì, 1° Giugno, con i seguenti orari:

SORRENTO – POSITANO: h 10:30 e h 14:55

POSITANO – SORRENTO: h 12:25 e h 17:10

SORRENTO – AMALFI: h 10:30 e h 14.55

AMALFI – SORRENTO: h 11:55 e h 16:40

Un servizio questo non solo amato dai tanti turisti che decidono di visitare le nostre località, ammirando la costa dal mare e, quindi, da una posizione privilegiata, ma anche dai tanti residenti pendolari che in tal modo evitano lo spostamento in auto o bus, usufruendo anch’essi di un trasporto comodo e confortevole.

BUON VIAGGIO A TUTTI