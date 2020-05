Da Chicago a Positano, Lisa e Mario innaomorati della Madonna Assunta: “Un conforto ai nostri amici positanesi”

Lisa e Mario Ciampini vivono in america ma sono italiani, nati in Abruzzo. Dal momento in cui si sono trasferiti a Chicago, in Illinois, hanno lasciato un pezzo di cuore in Costiera amalfitana, a Positano.

Lisa e Mario sono nostri lettori da anni, ed utilizzano Positanonews e i nostri canali di comunicazione per tenersi aggiornati su quanto accade nella città verticale e dintorni. Frequentatori assidui della Costiera amalfitana e di Positano, i Ciampini hanno portato con sé alcuni ricordi che li terranno legati alla nostra terra per sempre, a partire dall’ombrellone a tema limoni della Costiera, fino al quadro dello storico ristorante Chez Black con la Chiesa sullo sfondo.

“Mandiamo pensieri e conforto a tutti i nostri cari amici di Positano – ci scrivono”. Ogni anno, da circa venti anni, i due amici italo-americani affrontano un lunghissimo viaggio in occasione della festa della Madonna Assunta – della quale hanno anche un tatuaggio -, e per incontrare i loro amici positanesi più cari che conoscono da alcuni decenni.

Non ci resta che ringraziare Lisa e Mario, orgogliosi di approdare anche negli Stati Uniti con la nostra informazione locale di uno dei paesi più belli al Mondo.