Chi è Giovanna Botteri? La giornalista corrispondente dalla Cina

La giornalista Giovanna Botteri non ha certo bisogno di presentazioni. Corrispondente Rai dalla Cina, è uno dei volti che il pubblico ha visto di più negli ultimi mesi, da quando è cominciata l’emergenza Coronavirus. E’ lei infatti ad aver tenuto aggiornati i cittadini italiani grazie ai continui collegamenti in diretta con Tg e programmi televisivi, attraverso i quali ha riportato le notizie e i numeri della pandemia in Cina. Nelle ultime settimane è stata anche protagonista di uno ‘sfottò’ di Striscia La Notizia per il suo look non particolarmente curato, che ha scaturito numerose polemiche contro il tg satirico di Canale 5, accusato di ‘body shaming’. Successivamente, un chiarimento con Michelle Hunziker, conduttrice di Striscia, ha chiuso la questione e spento le polemiche. Giovanna Botteri, dunque, è una nota e apprezzatissima giornalista. Ma cosa sappiamo della sua vita privata e del suo passato? Proviamo a scoprire qualcosa in più su di lei e sulla sua famiglia.

Giovanna Botteri è una nota e apprezzata giornalista Rai, e lavora attualmente come corrispondente dalla Cina, dove vive stabilmente. In questi mesi di emergenza Coronavirus, il suo volto è diventato particolarmente familiare al pubblico italiano grazie ai continui collegamenti in diretta con tg e programmi di informazione, con i quali ha tenuto aggiornati i cittadini sulla pandemia partita da Wuhan. Ma cosa sappiamo della vita privata e della storia della Botteri? Nata a Trieste il 14 giugno del 1957, Giovanna sta per compiere 63 anni. Suo padre, Guido Botteri, è stato un giornalista e scrittore, nonché direttore della sede Rai in Friuli Venezia Giulia. E’ stato lui, probabilmente, a trasmettere a sua figlia la passione per la scrittura e per il giornalismo. Dopo un laurea con il massimo dei voti in Filosofia all’Unversità di Trieste e un dottorato in Storia del Cinema alla Sorbonne di Parigi, Giovanna comincia a collaborare con alcune testat giornalistiche locali, ma grazie alla sua tenacia e bravura, arriva preso in Rai, dove collabora con Michele Santoro per il programma Samarcanda e nel 1988 entra nella redazione esteri del TG3. Da qui comincia la sua brillante carriera come corrispondente di luoghi di guerra e conflitti, dalla guerra in Kosovo a quella in Afghanistan, passando per altri eventi di portata storica. Dal 2004 al 2006 è stata conduttrice del Tg3, mentre dal 2007 al 2019 è stata corrispondente dagli Stati Uniti, prima di trasferirsi in Cina.

Della vita privata della Botteri non si sa molto. Di sicuro la giornalista ha una figlia, nata dalla relazione con il giornalista e scrittore Lanfranco Pace, dal quale poi si è separata

