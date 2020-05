Cetara. Un compleanno sul fronte per il sindaco Della Monica. Oggi i 15 tamponi, per il caso di ieri

Cetara, Costiera amalfitana. Caso ha voluto che proprio oggi è il giorno del suo compleanno. Per il sindaco Roberto Della Monica, un compleanno sul fronte. Ieri sera la notizia di una signora anziana risultata positiva al coronavirus Covid-19, in buona salute , e questa mattina già all’opera con i sanitari dell’ASL di Salerno per 15 tamponi individuati con Antonio Cavaliere dirigente dell’UOPC del Distretto 63 dell’ASL Cava de’ Tirreni – Costa d’ Amalfi , in genere familiari e conoscenti stretti. Ricostruita in tempi record la rete dei contagiati, la signora è stata messa in quarantena. Ma si è ottimisti. E’ il secondo caso a Cetara, dopo l’infermiera risultata positiva il 5 aprile scorso e guarita il primo maggio . In Costa d’ Amalfi sono rimasti positivi una decina di casi, a parte Vietri sul mare e Tramonti, dove sono rimaste ancora positive 3 e 6 persone, con un maggior numero di casi tutti o guariti o in via di guarigione, la Costiera amalfitana ha contato comuni con zero casi e comuni con 1 solo caso, come Praiano, Conca dei Marini, Furore, Amalfi, Ravello, Maiori. Bisogna andare avanti, convivere col virus senza abbassare la guardia , ma andando avanti . La Divina è stata solo sfiorata da Covid e ora si tratta di pensare a riprendersi dal tracollo del turismo.

Intanto la Conferenza dei sindaci della Costa d’ Amalfi , come anticipato ieri su Positanonews TG, ha deciso di far sottoporre a tamponi tutte le categorie sensibili nei prossimi giorni .