Cetara. Tutti negativi i 250 tamponi effettuati domenica scorsa, lo rende noto il sindaco Della Monica

Il sindaco di Cetara Della Monica, attraverso un post sui social, comunica con immenso orgoglio l’esito negativo dei 250 tamponi effettuati domenica mattina nella città della costiera amalfitana. Il sindaco si complimenta con i suoi concittadini per il loro alto senso di responsabilità finora dimostrato e li invita a continuare così. Presto potremo tornare alla normalità – aggiunge il primo cittadino – e far ripartire le attività quotidiane in sicurezza e serenità per noi e per le nostre famiglie! Annuncia inoltre per le 19.00 di domani, giovedì 14 maggio, una diretta Facebook nella quale farà il punto della situazione inerente al Covid-19 a Cetara