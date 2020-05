Cetara, sospesi i lavori al porto: stand by del Tar fino a luglio

Costiera amalfitana, Cetara. È stata rinviata al prossimo 8 luglio – come riporta La Città di Salerno – , dai giudici della Prima Sezione del Tribunale amministrativo regionale della Campania, la decisione sul ricorso presentato in riferimento all’appalto dei lavori del porto turistico di Cetara. L’associazione temporanea d’impresa costituita “BoMar” e “Rifer Costruzioni Generali” era risultata vincitrice della gara d’appalto nei mesi scorsi, ma la società giunta seconda ha presentato ricorso per la presunta mancanza dei requisiti necessari per partecipare al bando.