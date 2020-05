Cetara, il sindaco Della Monica:”Secondo tampone negativo. Anziano guarito dal covid-19″

Costiera amalfitana. Da Cetara una splendida notizia proprio il giorno della riapertura di tutte le attività. Il sindaco Roberto Della Monica ha annunciato un altro cittadino ufficialmente guarito dal covid-19. Ecco il post:

Buongiorno a tutti, con grande Orgoglio, Vi comunico che il nostro anziano concittadino è definitivamente GUARITO, l’esito del suo tampone di verifica è NEGATIVO. In giornata sarà effettuato il tampone all’unica persona attualmente positiva e appena avrò gli esiti, come sempre, Vi comunicherò i risultati.

Cetara, presto potrà tornare alla Sua normalità, alle nostre attività, al nostro mare! Non abbassiamo mai la guardia, usiamo la distanza e i dispositivi di sicurezza. Grazie a tutti. Forza Cetara

A Cetara si conta un solo contagiato, come detto dal sindaco, mentre in Costiera amalfitana