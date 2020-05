Cetara, il sindaco Della Monica annuncia un nuovo caso covid positivo nel paese

Costiera Amalfitana. Cetara. Il Sindaco annuncia dal suo profilo Facebook un nuovo caso positivo al coronavirus fra i suoi concittadini.

Il Sindaco ha anche dato una buona notizia, affermando la guarigione dell’infermiera trovata positiva al coronavirus lo scorso 5 aprile, dichiarata totalmente guarita dopo che oggi è risultata negativa anche al secondo tampone.

Buonasera a tutti, Vi comunico che la nostra concittadina G. R. primo caso covid 19 è ufficialmente GUARITA. Purtroppo, oggi, abbiamo un nuovo caso positivo, si tratta di un signore anziano, asintomatico, collocato in quarantena, a cui va tutto il nostro affetto. Vi CHIEDO di perseverare nelle azioni di responsabilità per la tutela della salute propria ed altrui. Solo in questo modo, potremo cominciare ad immaginare il ritorno alla normalità. Tutti ne abbiamo bisogno!!! Forza CETARA.