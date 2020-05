Cetara, lo chef Torrente su Rai3 parla di solidarietà e distribuzione pasti: “Cucinare è un gesto d’amore”

Costiera amalfitana, Cetara. Protagonista di un servizio del TGR Campania, su Rai 3, è lo chef Pasquale Torrente, patron del Ristorante “Al Convento Cetara”. Lo chef prende parte ad un grande progetto di solidarietà partito da Made in Cloister. Cinquecento pasti per le famiglie in difficoltà nell’area di Porta Capuana. Dopo uno stop programmatico, dovuto all’emergenza Covid-19, riapre la mensa sociale della Fondazione Made in Cloister. Ma con nuove direttive: preparerà soltanto piatti da asporto, come sempre a disposizione di persone in difficoltà economiche e senzatetto. La formula scelta sarà quella della cena, con distribuzione pasti a partire dalle 18.30.

Lo chef Torrente ci insegna che “dall’eccedenza si può fare un grande piatto“. “Oggi abbiamo preparato un piatto rivisitato da Cetara, la genovese di Tonno, rinominandola capuanese – dice lo chef”.

Riaprono così le cucine del chiostro della chiesa di Santa Caterina a Formiello, attivate nell’ambito del progetto internazionale “Food for Soul” di Massimo Bottura nel dicembre 2018.