Cetara. Con l’inizio dei lavori sulla SS 163 cambiano gli orari ed i percorsi della Sita. Ecco il prospetto

Cetara. Domani inizieranno i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso che sovrasta la statale 163 nel comune della costiera amalfitana, come abbiamo già comunicato nell’articolo che trovate come correlato.

Ed a causa dell’apertura del cantiere gli autobus del trasporto pubblico Sita Sud hanno modificato percorsi ed orari, che potete consultare nella comunicazione dell’azienda di trasporto in calce al presente articolo.