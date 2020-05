Cetara, lavori somma urgenza: Anas accoglie sollecitazioni di Cirielli. Cosa c’entra l’ordinanza traffico?

Dopo i chiarimenti del sindaco di Cetara, Roberto Della Monica, che ha dichiarato i lavori eseguiti dal Genio Civile sulla Statale Amalfitana di “somma urgenza”, arrivano anche le parole del parlamentare di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli, che ha ottenuto delucidazioni dall’Anas e dal Ministero delle Infrastrutture. “I lavori necessari per la messa in sicurezza del costone roccioso, sollecitati più volte anche dai Comuni coinvolti, non sono potuti partire prima perchè il finanziamento è stato acquisito soltanto ora” – ha detto il Questore della Camera.

“Ho ricevuto, la disponibilità da parte dell’Anas – rivela Cirielli – a rivedere l’ordinanza che istituisce le targhe alterne al fine di non penalizzare ulteriormente la Divina Costa. Ringrazio, infine, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli per l’efficienza, la sensibilità e la disponibilità dimostrate dall’Anas nel rispondere ad una sollecitazione delle categorie produttive della Costa Amalfitana, già duramente provate dalle misure restrittive disposte a seguito del Covid-19″. Nasce però un dubbio da queste dichiarazioni del deputato: perché rivedere il dispositivo delle targhe alterne, visto che sarà attivato il weekend successivo alla conclusione dei lavori?