Cetara, lavori: il ponte del 2 giugno nessuna interruzione del traffico sulla Statale Amalfitana

Non ci saranno interruzioni sulla Statale Amalfitana il ponte del 2 giugno. I lavori al costone roccioso che si stanno effettuando sul tratto dal Km 44+950 e il km 45+050 della S.S. 163, a Cetara, sono sospesi da oggi sabato 30 maggio fino a martedì 2 giugno.

La viabilità sarà quindi regolare in questo weekend che anticipa la festa della Repubblica. Per quanto riguarda i lavori, a partire dal 3 giugno il senso unico alternato sarà senza limitazioni e fasce orarie per un’altra settimana, con le opere di messa in sicurezza che si concluderanno, come da programma, il 15 giugno.