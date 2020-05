Proseguono ininterrottamente i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso a Cetara, sulla Statale Amalfitana. Sul nastro azzurro si sono create file chilometriche, con l’ingorgo che si prolunga fino a Vietri sul Mare e verso Salerno, a causa del protrarsi dei lavori oltre l’orario programmato: secondo le disposizioni dell’Anas, le operazioni si devono concludere alle 17:30, ma dal filmato giunto alla nostra redazione, sulla SS 163 si attende che il traffico si sblocchi.

Autisti e pendolari sono inferociti per il congestionamento che si è creato in entrambe le direzioni. Nei giorni scorsi in molti dalla Costa d’Amalfi si sono chiesti come è possibile che i lavori non si sono svolti durante il lockdown, considerando che era possibile proseguire con opere urgenti come in questo caso. Mentre si rimpallano le responsabilità tra comune, Anas e genio civile, questo blocco del traffico durerà fino al 29 maggio e ci si interroga su cosa accadrà nel mese di giugno con il senso unico alternato.