Cetara, “dissacrato” l’altarino di Vittorio Senatore. I genitori vogliono chiarezza sull’incidente

Cetara, Costiera Amalfitana. Appena otto mesi dopo la prematura scomparsa di Vittorio Senatore, il destino continua a “scherzare” con i genitori del giovane. Mamma Monica e papà Domenico hanno infatti trovato un rotolo di carta igienica, sull’altarino situato in via Benedetto Croce, la strada che da Salerno conduce a Vietri sul Mare e Cava de’ Tirreni. Un gesto di cattivo gusto, che trafigge una famiglia distrutta dal dolore per quell’incidente, avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 di settembre proprio su quella strada, strappando alla vita il 16enne Victor, il giovane amante delle moto e tifoso della Salernitana, innamorato della sua Cetara.

Tanti sono i misteri che circondano la vicenda, su cui stanno indagando i procuratori di Salerno. Per la madre Monica Ferraro e il padre Domenico Senatore, quel rotolo di carta igienica si rivelerebbe un segnale a sventolare bandiera bianca di fronte alla loro ricerca della verità. I genitori chiedono chiarezza, perché ci sono tanti quesiti irrisolti. Secondo il medico legale incaricato dalla famiglia, il corpo del giovane dopo l’incidente si presentava uno schiacciamento dell’addome e del bacino: non convince la dinamica della caduta, gli orari e le testimonianze che non corrispondono, non convince il fatto che i vestiti del ragazzo non sono stati restituiti ed il motorino 125 ancora integro.