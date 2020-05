Cetara. Cominciati i lavori sulla S.S. 163 strada chiusa per Amalfi a fasce orarie e servizi SITA alternativi per il Valico di Chiunzi. Tutte le info

Cetara ( Salerno ) . Cominciati i lavori sulla S.S. 163 strada chiusa per Amalfi a fasce orarie e servizi SITA alternativi per il Valico di Chiunzi. Tutte le info per la viabilità in Costiera amalfitana. Ne abbiamo scritto nei giorni scorsi, c’è stato il chiarimento fra Anas, sindaco Della Monica e Regione Campania, sono lavori necessari per il risanamento dei costoni del Genio Civile . Le fasce orarie dei lavori, fino al prossimo venerdì 29 maggio, restano quelle attuali: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30, con il passaggio del traffico veicolare a senso unico alternato. Dopo il 29 maggio, il senso unico alternato sarà senza limitazioni e fasce orarie per un’altra settimana. A seguito della chiusura della strada a Cetara, per i lavori di bonifica, la SITA, società che gestisce il trasporto pubblico in Costiera Amalfitana, ha comunicato i percorsi alternativi e gli orari per collegare Amalfi con Salerno.

Nella comunicazione firmata dal direttore Simone Spinosa e datata 22 maggio, si legge che – negli orari di chiusura e fino al 15 giugno – per giungere a Salerno e a Napoli si passerà per il Valico di Chiunzi. Nel dettaglio:

Amalfi – Salerno

Le corse in partenza da Amalfi alle 12,30, 13,15, 17 per Salerno saranno effettuate regolarmente;

Le corse in partenza da Amalfi alle ore 11 e alle ore 15 per Salerno saranno sospese;

Le corse in partenza da Amalfi alle ore 9, 10, 14.15 e 16 per Salerno saranno instradate via Maiori – Tramonti – Corbara;

Salerno – Amalfi

Le corse in partenza da Salerno per Amalfi alle 13.15 e alle 14 saranno effettuate regolarmente;

Le corse in partenza da Salerno per Amalfi alle ore 9, 11, 12, 14.30, 16.30 saranno instradate via Corbara – Tramonti – Maiori;

La corsa in partenza da Salerno per Amalfi alle 17.30 sarà posticipata alle 17.45;

Napoli – Amalfi

Le corse in partenza da Napoli per Amalfi alle 9 e alle 14.30 saranno instradate via Nocera – Tramonti – Maiori.

I collegamenti tra Amalfi e Napoli saranno regolari.

Inoltre, saranno attivate le seguenti corse:

Amalfi-Maiori: ore 11, ore 15

Maiori-Amalfi: ore 11.20, ore 15.20.

il sindaco Roberto Della Monica precisa che l’intervento non è stato programmata dall’ANAS, «ma è eseguito dal Genio Civile di Salerno, insieme al Comune di Cetara. Si tratta di lavori di somma urgenza che intervengono su un tratto di roccia, interessato lo scorso 28 novembre, dalla caduta di massi e di materiale franoso, evento molto pericoloso per l’incolumità pubblica che, purtroppo, si è ripetuto nei giorni scorsi. Tale incidente ha portato, quindi, ad una accelerazione dei tempi per gli interventi già programmati in quella zona» spiega Della Monica in una nota trasmessa agli organi di stampa.