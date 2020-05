Cetara. Nuovo caso di coronavirus. Il sindaco Della Monica “Non abbassiamo la guardia”

Cetara, Costiera amalfitana. Purtroppo un nuovo caso di coronavirus covid-19 proviene dai dati della Regione Campania, fra i tre della provincia di Salerno, a darne l’annuncio il sindaco Roberto Della Monica ” Buonasera a tutti, è di qualche ora fa la notizia di una altro caso positivo a Cetara! Si tratta di una signora anziana che sabato 2 maggio u.s. ha effettuato il tampone a Cetara insieme ad altre 199 persone! Purtroppo, questa sera, tra i primi 150 esiti è arrivato il caso positivo! Grazie a Dio, la signora sta bene, è asintomatica ed è stata collocata in quarantena! Vi scrivo dopo aver verificato le sue condizioni di salute e dopo aver ricostruito con lei la mappatura per i nuovi 15 tamponi che saranno effettuati domani mattina a Cetara. Sottolineo che la rete istituzionale è sempre attiva per l’emergenza covid 19. Vi chiedo di non abbassare la guardia, di rispettare il distanziamento sociale con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per difendere la salute propria e quella altrui. È fondamentale offrire la nostra solidarietà e rispetto alla nostra concittadina. FORZA CETARA”