Cava de’ Tirreni. Il Sindaco Servalli in occasione della Festa del Lavoro: “Non sarà facile ma uniti ce la faremo”

Il sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli ha voluto condividere un messaggio in occasione della Festa dei Lavoratori. Ecco le parole del primo cittadino: “Non avremmo mai immaginato di vivere una Giornata dei Lavoratori, in un tempo di emergenza sanitaria, per una pandemia mondiale che proprio sui lavoratori si è abbattuta in maniera durissima, e pur tuttavia, dobbiamo viverla come un nuovo risorgimento italiano. Non sarà facile, ma siamo un Paese straordinario e sono sicuro che ancora una volta ce la faremo e saremo una Nazione migliore. Ora però dobbiamo essere tutti uniti e fare le cose giuste e per bene, con la consapevolezza di dover convivere quotidianamente con un nemico invisibile e perfido e che pertanto il principio della precauzione è fondamentale. Vivremo un periodo di grandi cambiamenti e dobbiamo affrontarlo senza contrapposizioni, ma con spirito di collaborazione e unità perché il nemico è lo stesso per tutti. Uniti ce la faremo”.