Cava de’ Tirreni. In previsione del rientro dal nord di molti cavesi il sindaco Vincenzo Servalli fa appello al loro senso di responsabilità

Cava de’ Tirreni. Sul delicato argomento dei previsti rientri di cittadini da molte regioni del Nord a partire dal prossimo 4 maggio il sindaco Vincenzo Servalli ha voluto lanciare un messaggio confidando nel senso di responsabilità dei cavesi: “La nostra città, come tutte le regioni meridionali, ha pagato un prezzo alto all’esodo del Marzo scorso di nostri concittadini di ritorno dal Nord. Oggi abbiamo piena consapevolezza della situazione. Ci saranno molti controlli. Mi affido, tuttavia, anche al senso di responsabilità di questi nostri cavesi, che si pongano in isolamento per 14 giorni e comunichino la loro presenza agli enti preposti (Comune e ASL) a garanzia della salute di tutti noi”.