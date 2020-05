Cava de’ Tirreni, il piano antivirus in vista della movida estiva: spazi pubblici a disposizione dei locali

L’amministrazione comunale di Cava de’ Tirreni lavora per evitare quanto accaduto a Milano, sui Navigli, ed a Ravello in Costiera amalfitana, dove sono state registrate aggregazioni pericolose per il contagio da covid-19. Il comune pensa a spazi aperti a via Nigro o villa Rende da destinare all’uso dei locali, come ci riporta Giuseppe Ferrara sul quotidiano La Città di Salerno. Per il sindaco Vincenzo Servalli c’è la possibilità di aprire alla movida un’area abbastanza ampia da accogliere gli habitué del passeggio tra i portici: fari puntati sulla nuova piazza di imminente ultimazione in via Nigro, al posto dell’ex palestra Parisi, ma tra le ipotesi c’è anche l’area mercatale o perfino i giardini e i locali ultimati di villa Rende.