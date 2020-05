Cava de’ Tirreni, paura sulla statale: le case tremano al passaggio dei mezzi pesanti

Il dialogo non ha prodotto frutti, tant’è che le carte sono finite davanti al giudice Maria Troisi della seconda sezione civile del Tribunale nocerino. La sentenza ha evidenziato «che risulta anche provocato che il danneggiamento e la cattiva manutenzione della strada comunale provoca danni da vibrazione al fabbricato della ricorrente e che la manutenzione di quel tratto stradale risulta essere di competenza dell’ente comunale». Per questi motivi il giudice ha ordinato «al Comune di eliminare il pericolo di danneggiamento dell’immobile, mediante rifacimento del manto stradale e la relativa posa in opera in quota dei tombini fognari e di ispezione, nel tratto di strada di via Nazionale dal civico n. 351 al n. 371». Una sentenza finora inattuata.