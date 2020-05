Cava de’ Tirreni, paura contagio: personale USCA trasferito

Da Villa Agnetti a via Gramsci: il sindaco Vincenzo Servalli e i vertici dell’Asl accolgono le richieste dei residenti di Pregiato e dirottano l’Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA) nel parcheggio adiacente all’attuale sede dell’ASL. A comunicarlo, dopo le perplessità che erano sorte nei giorni scorsi, è stato – nella giornata di ieri – proprio il primo cittadino in una nota ufficiale diramata da Palazzo di Città. «Il sindaco Vincenzo Servalli – si legge nell’informativa – d’intesa con il direttore del Distretto Sanitario 63 Cava de’ Tirreni- Costa d’Amalfi, Pio Vecchione , e con il vice sindaco con delega alle Politiche per la Tutela della Salute, Armando Lamberti , ha deciso di allocare le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) in una apposita tensostruttura della Protezione Civile, presso l’area parcheggio di via Gramsci. Le Usca sono locali a disposizione dei medici chiamati ad assistere a domicilio i pazienti risultati positivi al Covid-19 e che non hanno bisogno di un ricovero».

Una decisione che arriva in seguito alle preoccupazioni che avevano sollevato i cittadini della zona di Pregiato, dove inizialmente era prevista la collocazione della struttura che sarebbe servita da Unità Speciale, i quali avevano espresso il loro disappunto sulla base, soprattutto, dell’elevata densità demografica della frazione e del rischio di contagio che si sarebbe potuto verificare. Il centro USCA, infatti, fungerà da presidio per tutti i medici e gli operatoti del distretto sanitario che, dopo aver svolto il proprio dovere presso i domicili dei malati, dovranno recarsi in tale luogo per le opportune operazioni di sanificazione. Le loro funzioni sono principalmente rivolte alle cure al domicilio per pazienti Covid-19 (dimessi dalle strutture ospedaliere o mai ricoverati) con bisogni di assistenza compatibili con la permanenza al domicilio e per la cura al domicilio di pazienti con sintomatologia clinica sospetta per coronavirus, di cui non è nota l’eventuale positività e che devono essere considerati come sospetti casi Covid-19.