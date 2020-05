Cava de’ Tirreni. L’assessore Nunzio Senatore: “Usiamo l’acqua potabile consapevolmente”

Cava de’ Tirreni. L’assessore Nunzio Senatore, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, invita ad un uso consapevole dell’acqua potabile. Ecco le sue parole: “Sono iniziati i controlli da parte del personale di Ausino, coadiuvati dalle Forze dell’Ordine, sull’uso improprio dell’acqua potabile. Con l’approssimarsi della stagione estiva, infatti, aumentano i consumi per esigenze non compatibili con l’acqua erogata dalla rete idrica consortile, come per esempio riempire piscine, oppure il lavaggio di veicoli, che costituiscono un vero e proprio reato. Non solo è un reato abusare e sprecare acqua potabile ma è un dovere morale fare in modo che una risorsa così vitale non sia usata con leggerezza, per il rispetto che bisogna avere per l’ambiente, per una questione di costi, e per garantirne l’erogazione continua. Anche in questo, si invitano i cittadini ad un uso consapevole e parsimonioso, anche perché quest’anno non è piovuto molto e gli invasi potrebbero non essere in grado di garantire il corretto approvvigionamento”.