Cava de’ Tirreni. L’assessore Nunzio Senatore: “In molti scoprono il piacere delle escursioni. La montagna è di tutti, onoriamola sempre”

Cava de’ Tirreni. L’assessore Nunzio Senatore, attraverso un post sul suo profilo Facebook, ha voluto sensibilizzare gli amanti dell’escursionismo al rispetto della montagna. Ecco le sue parole: “Dopo il lungo periodo di sosta che ci ha costretto a rimanere a lungo chiusi in casa, in molti, soprattutto giovani, stanno scoprendo il piacere delle escursioni in montagna alla ricerca del contatto con la natura e della pace che solo i nostri sentieri sono in grado di offrire. Ogni neo escursionista, però, è chiamato a fare la propria parte, rispettare l’ambiente e tutto ciò che è stato creato e manutenuto con tanta cura da appassionati negli anni passati. La montagna è di tutti, la montagna è un sentimento, la montagna ci insegna a vivere, la montagna regala emozioni solo a chi è sensibile ed educato. Onoriamola sempre!”