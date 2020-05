Cava de’ Tirreni. L’Amministrazione Servalli consegna una dotazione di visiere protettive per i medici di base ed i pediatri

Questa mattina il Sindaco Vincenzo Servalli ed il vicesindaco Armando Lamberti hanno consegnato alla presidente dell’Associazione Operatori Sanitari della città Rossella Lamberti una dotazione di visiere destinate ai medici di base ed ai pediatri cavesi. L’iniziativa, così come specificato dal sindaco Servalli sulla sua pagina Facebook, rientra tra le attività messe in campo dall’U.CRI.SA (Unità di Crisi Sanitaria Covid19), istituita dall’Amministrazione Servalli, su iniziativa del vice Sindaco con delega alla salute Armando Lamberti.

Durante gli incontri, che hanno visto la partecipazione di esperti del mondo accademico, specialisti e operatori sanitari, era emersa la necessità di supportare i medici della medicina territoriale con presidi come mascherine, visiere e camici monouso, per garantire lo svolgimento di tutte le attività sanitarie (e non solo) in sicurezza.