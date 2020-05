Cava de’ Tirreni. La Protezione Civile per i bambini

LA PROTEZIONE CIVILE PER I BAMBINI

L’allegra carovana de “Un sorriso per i bambini cavesi”, organizzata dal Gruppo comunale di Protezione Civile oggi 1 maggio anche nelle frazioni non raggiunte lo scorso 25 aprile, con a bordo Topolino e Gatto Boy e la musica Baby Shark per allietare in questo momento di difficoltà i nostri piccoli concittadini.

Percorso:

Partenza ore 17,00 dalla piazzetta San Nicola, Pregiato, Sant’Anna, San Giuseppe al Pozzo, San Martino, Gescal, Passiano, San Cesareo, Badia, Castagneto, Arcara, SS. Quaranta, Marini, Alessia, Dupino, Rotolo, Maddalena, San Pietro, Annunziata.