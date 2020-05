Cava de’ Tirreni. Iniziano i lavori dei nuovi parcheggi interrati in località Pianesi, ecco i provvedimenti

Cava de’ Tirreni. Con l’inizio dei lavori dei nuovi parcheggi interrati alla località Pianesi l’area di sosta consentita ai residenti di via Della Corte è stata interdetta per l’avvio del cantiere che avrà una durata di 234 giorni.

Per sopperire alla mancanza dei posti auto è stato previsto, con ordinanza dirigenziale n° 177 del 24 maggio 2020, che la Metellia Servizi, rilasci il contrassegno di sosta per l’Area 14 (strade adiacenti località Pianesi) con le stesse modalità previste per i residenti/domiciliati, ma con tariffazione parziale fino a fine anno, da richiedere in carta libera, ai residenti di via Raffaele Baldi civici pari: 50, 52, 54, 56, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 82, 84, 86; dispari: 51, 57, 59, 61, 65; via Raffaele Farano civici 9, 11, 15, piazza Giovanni Bassi civici pari: 2, 6, 18, 20, 22, 24, 26, 28; dispari: 15, 17, 19, 35, corredata dalla seguente documentazione:

– Copia della carta di circolazione dell’autovettura di proprietà di cui si richiede il contrassegno. Per i possessori di auto in comodato d’uso potrà essere rilasciato un contrassegno solo per il primo mese, con prescrizione della trascrizione del titolo di proprietà del veicolo sulla documentazione di bordo;

– Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, nel quale il richiedente dovrà dichiarare:

I. di essere residente sulle strade e civici di cui al punto 2 del presente provvedimento, indicando strada/piazza e numero civico;

II. di essere sprovvisto di garage, area di sosta condominiale o altro spazio utile per la sosta di veicoli;

III. di non aver ottenuto il contrassegno per altra autovettura di sua proprietà e/ o in uso o di proprietà e/ o in uso di un componente il proprio nucleo familiare.

c) Il contrassegno avrà validità temporanea salvo proroghe che saranno comunque legate alla conclusione dei lavori.

d) La perdita del requisito di residenza nella zona indicata, comporta l’inefficacia del contrassegno, pertanto lo stesso deve essere restituito alla società Metellia Servizi s.r.l..