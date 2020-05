Cava de’ Tirreni. Graduatoria Bonus Fitti e allocazione delle Unità di continuità assistenziale. I particolari

Due importanti comunicazioni da parte del Sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli. Sul fronte logistico, il Sindaco, d’intesa con il direttore del Distretto Sanitario 63 Cava de’ Tirreni-Costa d’Amalfi, Pio Vecchione, e con il vice sindaco con delega alle Politiche per la Tutela della Salute, Armando Lamberti, ha deciso di allocare le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) in una apposita tendostruttura della Protezione Civile, presso l’area parcheggio di via Gramsci. Le Usca sono locali a disposizione dei medici chiamati ad assistere a domicilio i pazienti risultati positivi al Covid-19 e che non hanno bisogno di un ricovero.

Per quanto riguarda i Bonus Fitti 2019, che sono stati richiesti dai cittadini tramite procedura online direttamente sulla piattaforma bandofitti.regione.campania.it/ con scadenza 15 maggio 2020, sono stati pubblicati con Decreto Dirigenziale n.54 del 19.05.2020 sul sito www.territorio.regione.campania.it e le domande relative alle città con oltre 50 mila abitanti e quindi anche di Cava de’ Tirreni sono inserite nell’allegato 2.