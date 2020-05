Cava de’ Tirreni. Divieto di assembramento, la nuova ordinanza valida fino al 17

Il Sindaco Servalli ha emesso Ordinanza con effetto immediato e fino al 17 maggio 2020 di divieto di assembramento di persone nelle seguenti strade (area Posta Centrale):

• Via A. Sorrentino; Via Angiporto del Castello; • Via G. Verdi; Via D. Alighieri;

• Via N. Caputo; Via Mafalda di Savoia

E’ fatta deroga per la sola attesa per accedere ad uffici e servizi pubblici.

Si ricorda che per la vendita con asporto è fatto divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e nelle immediate vicinanze degli stessi.