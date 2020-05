Cava de’ Tirreni. Divieto di assembramento: assoluto divieto di permanenza su strade, piazze e spazi pubblici. DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO E CONTROLLI

A causa dell’inosservanza delle norme sul divieto di assembramento, il Sindaco Vincenzo Servalli ha emesso questa mattina, con effetto immediato e fino al 17 maggio prossimo, l’Ordinanza Sindacale n. 162 del Registro generale, di assoluto divieto di permanenza sulle strade, nelle piazze cittadine e spazi pubblici; è consentito il solo transito dei pedoni.

Il provvedimento si è reso necessario allo scopo di non vanificare tutte le azioni e gli sforzi fatti finora per il contrasto ed il contenimento dell’epidemia di covid-19 sul territorio comunale, atteso che si verificano con frequenza lo stazionamento per strada e nelle piazze di persone e il mancato rispetto del distanziamento fisico.

E’ fatta deroga per la sola attesa per accedere ad uffici e servizi pubblici.

Fin da stasera la Polizia Municipale effettuerà controlli più serrati su tutto il territorio comune.