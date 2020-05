Cava de’ Tirreni. Consegna istanza di rimborso buoni spesa da parte degli esercizi commerciali, ecco il calendario

Cava de’ Tirreni. Gli esercizi commerciali, le farmacie e le parafarmacie convenzionate, al fine di ottenere il rimborso dei BUONI SPESA per la fornitura di generi alimentari e beni primari, possono presentare le relative istanze all’ufficio Suap, sito al piano terra del Palazzo di Città, compilando l’apposito modulo e come da seguente calendario, secondo l’ordine dell’elenco pubblicato sul sito istituzionale www.cittadicava.it:

DAL N. 1 AL N. 30 12 maggio ore 16,00/18,00

DAL N. 31 AL N. 61 13 maggio ore 09,00/12,00

DAL N. 62 AL N. 88 14 maggio ore 16,00/18,00

Farmacie e parafarmacie 15 maggio ore 09,00/12,00

All’ istanza devono essere allegati:

– documento di riconoscimento;

– elenco dei buoni con indicazione dei numeri di serie;

– copia del bonifico (eventuale) effettuato sul c. c. del Comune di Cava de’ Tirreni

Iban: it 52 n 08855 76170 006001004866

causale: donazione emergenza coronavirus