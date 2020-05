Cava de’ Tirreni, CNSAS soccorrere un’escursionista scivolata su sentiero

Il soccorso alpino e speleologico della Campania è stato allertato questo pomeriggio dalla centrale operativa del 118 di Salerno per soccorrere un’escursionista settantenne scivolata su sentiero. La donna era in compagnia di altre due persone, tra cui la figlia, e stava percorrendo il sentiero che dalla Badia di Cava de’ Tirreni giunge al monte dell’Avvocata quando è scivolata riportando un trauma alla caviglia. Data la relativa vicinanza all’imbocco del sentiero e l’entità dell’infortunio, trattandosi di una semplice slogatura, di concerto con la centrale operativa si è optato per l’intervento della sola squadra terrestre. L’infortunata è stata quindi raggiunta da 7 operatori che dopo una valutazione sanitaria hanno provveduto ad imbarellarla e a trasportarla a valle dove è stata consegnata ad equipaggio 118 territoriale.