Cava de’ Tirreni. Arrivano le nuove torri faro per l’illuminazione dello stadio Simonetta Lamberti

Il sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli, attraverso un post sulla sua pagina Facebook, rende noto che: «Prende corpo il nuovo stadio Simonetta Lamberti. Sono arrivate stamattina le prime due torri faro, alte ben 41 metri, per la nuova illuminazione, come richiesto dalla Lega Calcio per l’adeguamento dello stadio Simonetta Lamberti ai criteri strutturali previsti dal Sistema di Licenze Nazionali emanate dalla FIGC. Nelle prossime ore saranno assemblate, dotate dei corpi illuminati e successivamente alzate sulle piattaforme predisposte alle spalle dei settori distinti e Curva Nord. Nei prossimo giorni arriveranno anche le altre due torri faro che completeranno il nuovo impianto di illuminazione. Nella giornata di ieri, con la installazione nella parte centrale delle poltroncine, provviste di imbottitura e stemma della Città i Cava de’ Tirreni e della Cavese 1919, è stata completata la sistemazione delle nuove sedute nelle Tribune.

“Al termine dei lavori – afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici, Nunzio Senatore – avremo uno stadio praticamente nuovo e perfettamente a norma anche per disputare la Serie B. È stato un impegno notevole dell’Amministrazione che tra fondi Universiadi e fondi comunali ha investito sullo stadio circa due milioni e mezzo di euro, necessari non solo per adeguarlo alle nuove norme Fgci, ma anche metterlo in sicurezza perché dopo decenni di completo abbandono stava cadendo a pezzi, e sono in programma ancora altri lavori. Abbiamo operato una riqualificazione strutturale che non era mai stata fatta prima”».