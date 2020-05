Castellammare. Vicenda Cirio, partiti gli interrogatori degli indagati, fra cui Elefante. Scontro della difesa sulle intercettazioni

Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Vicenda Cirio, partiti gli interrogatori degli indagati, fra cui l’ingegner Antonio Elefante di Piano di Sorrento, che è anche il costruttore dell’housing Sociale di Sant’Agnello, dove c’è un sequestro di cui abbiamo parlato ieri durante il Positanonew TG . Scontro della difesa sulle intercettazioni ambientali e telefoniche che non sarebbero utilizzabili perchè fan parte di una vicenda partita dalla DIA quella dell’inchiesta “Olimpo”. Intanto in parlamento si attende per la richiesta di arresto per Luigi Cesaro e Antonio Pentangelo deputato e senatore di Forza Italia , ma probabilmente ci vorranno settimane prima di decidere, nel frattempo verranno probabilmente meno le esigenze cautelari. Il Gip di Torre Annunziata è impegnato in un tour de force di interrogatori fra oggi e domani, poi sono già pronte le richieste di riesame. Lo scontro da giudiziario è anche politico,sopratutto a Castellammare di Stabia, ieri il consigliere stabiese Tonino Scala ha accusato come da dieci anni la politica della Città delle Acque è condizionata , mentre il sindaco Andrea Cimmino rivendica il merito di aver stoppato il progetto, il capogruppo di Italia Viva Andrea De Martino vuole chiarimento “Abbiamo saputo del suo stop alla Polgre solo da Facebook, dovrebbe parlarne con gli atti in Consiglio comunale” .