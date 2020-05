Castellammare di Stabia. Un terzo caso positivo, si tratta di una 40enne attualmente in isolamento domiciliare

Il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino, attraverso un post sulla sua pagina Facebook, rende noto che: “L’Asl ci ha comunicato la presenza di un altro cittadino positivo al Covid-19 a Castellammare di Stabia. Si tratta di una 40enne che nei giorni scorsi è stata sottoposta a tampone, il cui esito è risultato oggi positivo.

La donna è attualmente in isolamento domiciliare insieme al suo nucleo familiare. E intanto salgono a 3 i pazienti positivi a Castellammare, segno evidente di un virus che tuttora è in circolo nella nostra città. Sono 41 i cittadini contagiati, di cui 3 positivi, 5 deceduti e 33 guariti, mentre in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva ci sono 30 persone.