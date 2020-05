Castellammare di Stabia. Ufficialmente guarito un paziente, restano due i cittadini ancora positivi. Il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino, attraverso un post sulla sua pagina Facebook, rende noto che:

L’Asl ci ha comunicato che un paziente positivo al Covid-19 è ufficialmente guarito. Si tratta di un 33enne infermiere, per il quale era stata rilevata la positività al virus lo scorso 14 maggio e che di recente è stato sottoposto a due tamponi entrambi negativi, che hanno consentito all’Asl di confermare la guarigione e revocare l’isolamento domiciliare.

Una bella notizia, che conferma un trend incoraggiante che prosegue da 10 giorni, durante i quali non si registra nessun caso di positività al coronavirus nella nostra città.

Restano 2 i cittadini attualmente positivi al Covid-19, entrambi in isolamento domiciliare e in condizioni di salute che non destano preoccupazioni. Sono 20, intanto, i cittadini, positivi o sospetti, che si trovano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.

In questa fase di convivenza col virus, resta fondamentale rispettare due essenziali regole: indossare in modo corretto la mascherina ed evitare gli assembramenti. Remiamo insieme e restiamo uniti. Insieme vinceremo questa sfida. Insieme ce la faremo.