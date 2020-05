Il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino, in una diretta sulla sua pagina Facebook, parla della festa dei lavoratori ed aggiorna i suoi cittadini sulle ultime iniziative messe in campo per fronteggiare l’allarme Coronavirus in città e su alcune scelte mirate per affrontare la Fase 2. Durante la diretta il primo cittadino risponde anche alle domande che gli stabiesi desiderano porgli.