Castellammare di Stabia. Il sindaco Cimmino: “sono pronto alla battaglia per risolvere il problema inquinamento Sarno.

Gaetano Cimmino, sindaco di Castellammare, torna a parlare dell’argomento inquinamento Sarno, della pericolosità del cromo esavalente presente nel fiume e dichiara una vera e propria battaglia se non si riuscirà a risolvere il problema: “Scrive bene il Ministro quando afferma che il cromo esavalente è un potente cancerogeno, attivo anche a bassa concentrazione. Ma il Ministro si ricorda ancora che nel fiume Sarno sono presenti quantità di cromo esavalente nettamente superiori rispetto agli standard di qualità ambientale ammessi? O ha avuto un improvviso vuoto di memoria? Dov’è finito il masterplan annunciato ormai un anno fa per affrontare l’emergenza inquinamento nel fiume Sarno? È noto ormai che nel torrente Solofrana si scarica di tutto, dai reflui industriali tossici agli scarichi fognari, ma sebbene i casi di tumore si siano triplicati negli ultimi anni, poco o nulla viene fatto. Sono bastati due mesi senza scarichi industriali per rivedere dopo decenni le acque limpide e pulite del fiume Sarno. Ma in pochi giorni, con la ripresa dell’attività industriale, tutto è stato vanificato.La mia battaglia proseguirà fino alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo. Mi auguro che gli altri Comuni e tutti gli enti coinvolti nell’emergenza mi affianchino in questa crociata. Io non mi fermo”.