Castellammare di Stabia. Nessuno dei 13 tamponi analizzati risulta positivo. Nessun nuovo contagio è stato registrato anche nella giornata odierna a Castellammare di Stabia. All’esito del 13 tamponi analizzati oggi, relativi a cittadini stabiesi, non si riscontrano nuovi casi positivi per il settimo giorno consecutivo. Una settimana senza contagi, un dato che evidenzia l’importanza del senso di responsabilità e della maturità che tutti voi avete dimostrato in questi due mesi. Da domani prende il via la fase 2, quella della convivenza con il virus. Ed è fondamentale essere responsabili e consapevoli che l’emergenza è ancora in corso e che occorre altrettanta maturità per vincere questa sfida.

Restano 38 i cittadini contagiati a Castellammare, di cui 18 tuttora positivi, 5 deceduti e 15 guariti, mentre in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva ci sono 35 persone. La polizia municipale, inoltre, ha effettuato 106 controlli e ha denunciato una persona che circolava in strada senza valida motivazione, sanzionandola con una multa da 400 euro e con l’obbligo di quarantena per 14 giorni. –