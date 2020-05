Castellammare di Stabia. L’avviso della ProLoco: arrivo di molte persone dal nord senza il rispetto dell’autoisolamento e pericolosi assembramenti

La ProLoco di Castellammare di Stabia, con un post sulla sua pagina Facebook, pubblica un avviso importante alla cittadinanza. Ecco quanto comunicato: “Nelle ultime 72 ore, sono arrivate in città molte persone provenienti da diverse regioni d’Italia. Alcune, provenienti da regioni del nord e in barba al decreto n.41 della Regione Campania che prevede l’autoisolamento fiduciario per il periodo di 14 giorni, sono state segnalate in diverse zone cittadine ed all’interno dei supermercati. Questo atteggiamento superficiale e deleterio di alcune persone in considerazione di una pandemia in corso è assolutamente da condannare.

Inoltre, si stanno riscontrando in queste ore pericolosi assembramenti cittadini da parte di minorenni e giovani che hanno iniziato a frequentare alcune zone della villa Comunale, privi del dispositivo di protezione e facendo consumo di bevande alcoliche in pubblico. Confidiamo in un immediato e responsabile atteggiamento sociale da parte di tutti, ricordando che questa fase, denominata comunemente con il numero 2 deve essere scrupolosamente vissuta da tutti, ricordando che in caso di riaccensione di seppur piccoli focolai virali cittadini si ritornerebbe nel giro di poche ore ad una nuova e più incisiva chiusura di qualsivoglia attività, ivi compresa la vendita al pubblico di generi alimentari che potranno essere acquistati soltanto a mezzo consegna al domicilio e ad un più lungo e doloroso loockdown”.