Castellammare di Stabia. Guariti tre infermieri che erano risultati positivi al Covid-19, da 16 giorni nessun nuovo caso

Il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino, sulla sua pagina Facebook, rende noto: “L’Asl ci ha comunicato oggi la guarigione dei 3 infermieri di Castellammare di Stabia risultati positivi alla Covid-19 lo scorso 26 aprile. Da 16 giorni non si registrano nuovi casi di coronavirus in città e si susseguono le guarigioni dei pazienti che avevano contratto la Covid nel corso della fase più acuta di diffusione del contagio.

Sono rimasti 2 pazienti tuttora positivi, in isolamento domiciliare, a cui auguro di guarire in fretta e di vincere anch’essi la loro battaglia contro il virus. Gli sforzi e i sacrifici compiuti da tutti i cittadini nei due mesi di isolamento tra le mura domestiche hanno dato i loro frutti.

Ma ora non possiamo permetterci di mollare la presa. Il virus non è svanito e il mancato rispetto delle regole può vanificare l’impegno profuso finora e riportarci al lockdown. Ora più che mai tutti dobbiamo imparare a convivere col virus, rispettando le norme basilari: indossare sempre la mascherina in modo corretto, evitare assembramenti, lavare accuratamente le mani, uscire di casa soltanto per i motivi inclusi nelle ordinanze comunali, regionali e nazionali. Facciamo tutti la nostra parte e restiamo uniti per vincere insieme questa sfida”.