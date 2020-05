Castellammare di Stabia. Fase 2, il sindaco Cimmino annuncia pesanti sanzioni per i trasgressori: “Non costringetemi a tornare sui miei passi”

Il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, dichiara: “Ho deciso di affidarmi al senso di responsabilità e alla maturità dei cittadini in questa prima settimana della fase 2. Ma qualcuno non ha ancora capito che l’emergenza non è finita e che le regole vanno rispettate.

Non si può andare a prendere il sole in spiaggia: si tratta di un’attività ricreativa non prevista tra quelle consentite dal Dpcm del premier Conte. Non si possono portare i bambini sulle giostre, né si può bivaccare sulle panchine o andare in due sul motorino. Sono attività severamente vietate. Ed è obbligatorio indossare la mascherina quando si esce di casa, eccetto per l’attività sportiva al mattino.