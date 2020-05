Castellammare di Stabia. Due nuovi casi, un infermiere e una 53enne già guarita dal Covid

Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Due nuovi casi, un infermiere e una 53enne già guarita dal Covid Si tratta di un infermiere 33enne dell’ospedale di Nocera e di una 53enne residente nel centro cittadino. Per l’infermiere si tratta di una “ricaduta” essendo stato colpito dal covid-19 nelle scorse settimane e poi dichiarato guarito all’esito di due tamponi negativi consecutivi.

A Castellammare, dunque, il numero degli attuali positivi è ora di 2, dopo che da alcuni giorni era stata città a “contagi zero”.

Dopo 17 giorni senza contagi, si riscontrano dunque due nuovi casi di coronavirus in città. «Un dato che deve indurre tutti a riflettere e continuare a seguire la linea della massima attenzione e del senso di responsabilità – ha commentato il sindaco Gaetano Cimmino – Il Covid è ancora in circolo e non possiamo abbassare la guardia».

Salgono a 40 i contagi a Castellammare di Stabia: 2 cittadini sono attualmente positivi, 5 sono deceduti, 33 sono guariti, mentre in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva ci sono 21 persone.

«In questa fase di convivenza col virus – ha detto Cimmino . è fondamentale rispettare le regole: indossare correttamente la mascherina, lavare spesso le mani, evitare assembramenti, rispettare le disposizioni previste dalle ordinanze comunali e regionali e dai decreti nazionali».